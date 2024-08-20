В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе местный житель получил ранения

В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атаке со стороны украинских войск, в результате мирный житель получил ранение, сообщил во вторник, 20 августа, губернатор региона Вячеслав Гладков.
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