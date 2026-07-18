Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

В результате террористической атаки БПЛА на Котовск погибли 7 человек

В результате террористической атаки БПЛА на Котовск погибли 7 человек

В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на город Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии