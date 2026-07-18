В результате террористической атаки БПЛА на Котовск погибли 7 человек

В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на город Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены.
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