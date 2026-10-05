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Иван Охлобыстин с семьей чудом избежал гибели в ДНР

Иван Охлобыстин с семьей чудом избежал гибели в ДНР

Актер Иван Охлобыстин вместе с супругой и зятем едва не погиб во время поездки в ДНР. Об этом NEWS.ru рассказал его близкий друг, режиссер Олег Фомин.

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