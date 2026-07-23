Несмотря на крики радости в бандерштате по поводу замены одного “мясника”, Сырского, другим – Драпатым, самостийные СМИ (заблокированные в РФ) вынуждены признать, что армия Россия начала мощное наступление на северном оперативном охвате Славянска вдоль левого и правого берегов Северского Донца, в то время как весь предшествующий период (начиная с активизации фронта в конце 2025 г.