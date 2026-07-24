Прятался в женском туалете, но не помогло. 🔹На Васильевском острове задержан 44-летний мужчина, развлекавший себя приставаниями к детям.
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Прятался в женском туалете, но не помогло. 🔹На Васильевском острове задержан 44-летний мужчина, развлекавший себя приставаниями к детям.