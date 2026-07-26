Володин: старушки за 80 отныне недоступны мигрантам в качестве невест

Наши чиновники тоже хороши: не оформлять браки с мигрантами после 80 лет... Подумать только, какая забота... Какое-то издевательство

АШ

Анатолий Шадрин

Володин всех нас за дураков считает, когда выдает свои законы, направленные на легализацию и оставление в России как можно большего количества мастурбеков и чурок, нелегально находящихся в РФ или нарушивших наши законы, за борьбу с нелегальной миграцией!