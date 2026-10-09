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Не усидел дома: серийный вор нарушил арест ради банок с кофе в Амурской области

Не усидел дома: серийный вор нарушил арест ради банок с кофе в Амурской области

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Суд в Амурской области взял под стражу местного жителя, который обвиняется в серии краж и грабеже и нарушил домашний арест, когда вышел из дома и вынес из магазина банки с кофе.

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