Смоленщина отправила ценный груз бойцам в зону СВО

Проект «Единой России» «Всё для фронта» продолжает оказывать поддержку защитникам Строительные материалы отправили из Смоленской области в зону проведения специальной военной операции в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта».
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