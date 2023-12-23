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Huawei и Nvidia, подвиньтесь: в Петербурге IT-компания объявила о разработке производств микрочипов

Huawei и Nvidia, подвиньтесь: в Петербурге IT-компания объявила о разработке производств микрочипов

Айтишники из Петербурга заявили о подготовке к запуску производств микрочипов.В смелом стремлении внести свой вклад в мировую электронную индустрию, петербургская IT-компания объявила о запуске проекта по разработке и производству высокопроизводительных микрочипов, сравнимых с такими гигантами, как NVIDIA Jetson, StarFive и Huawei KIRIN.

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