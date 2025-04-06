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Велемудр. Мир тесен.

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ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОКИ

ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОКИ

Периодически в сообществе думающих людей возникают дискуссии – как правильно трактовать термин «ведическая культура» и откуда он вообще взялся? Если разобрать слова по сути, то слово «ведическая» вытекает из санскритского термина «веды».

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Комментарии
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Александр Николаевич
Веды это прежде всего знания...
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