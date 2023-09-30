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Апальков вернулся в хоккей и набрал 2+2 в 2 играх за «Сарыарку». У экс-форварда «Локомотива» были проблемы с игровой зависимостью

31-летний нападающий, пропустивший прошлый сезон, на этой неделе подписал соглашение с клубом из Караганды до конца сезона.

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