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Царьград

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Овечкин назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом

Овечкин назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом. В этом году Овечкин подписал контракт с командой до 2027 года и остаётся самым результативным снайпером в истории НХЛ с 929 голами.

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