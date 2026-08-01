Овечкин назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом. В этом году Овечкин подписал контракт с командой до 2027 года и остаётся самым результативным снайпером в истории НХЛ с 929 голами.