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Клеймо для Муратова

Клеймо для Муратова

Награждение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова Нобелевской премией мира разделило не только страну в пропорции 98/2, но и двухпроцентный либеральный лагерь.

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