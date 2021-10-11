Клеймо для Муратова

Награждение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова Нобелевской премией мира разделило не только страну в пропорции 98/2, но и двухпроцентный либеральный лагерь.
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