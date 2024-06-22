Антон Миранчук почти наверняка покинет «Локомотив»

Агент Антона Миранчука заявил, что шансы его клиента остаться в «Локомотиве» минимальны. Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал, что его клиент, скорее всего, покинет клуб уже этим летом.
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