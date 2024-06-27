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Царьград

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В космосе застряли двое. В НАСА думают, кого просить о помощи: то ли Илона Маска, то ли русских

В космосе застряли двое. В НАСА думают, кого просить о помощи: то ли Илона Маска, то ли русских

Два человека стали пленниками космоса. И теперь в НАСА думают, кого просить о помощи для возвращения космонавтов: то ли Илона Маска, то ли русских.

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