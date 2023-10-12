Вступила в силу статья о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов

С 12 октября вступила в силу статья 260.1 Уголовного кодекса (УК РФ) об ответственности за умышленные уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу.
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