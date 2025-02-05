ИИ-боту ChatGPT теперь можно отправлять голосовые сообщения и фото через WhatsApp Р...

ИИ-боту ChatGPT теперь можно отправлять голосовые сообщения и фото через WhatsAppРазработчики генеративных нейросетей, которые могут создавать контент на основе текстовых или иных подсказок, продолжают расширять доступность своих алгоритмов через интеграцию с другими популярными сервисами.