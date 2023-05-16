Хабаровчанину дали 13 лет колонии строгого режима за убийство

В Индустриальном районе Хабаровска был осужден местный житель за совершение убийства. По результатам расследования следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска были собраны улики, которые суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 59-летнего мужчины.