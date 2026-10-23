Документальный фильм Павла Лунгина о Петре Мамонове, выставка носимого искусства в «КУБе», «Складки» в PA Gallery, «Федоскино» в «Новом Иерусалиме» и завершение девятой «Трын*Травы» в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов.
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