Документальный фильм Павла Лунгина о Петре Мамонове, выставка носимого искусства в «КУБе», «Складки» в PA Gallery, «Федоскино» в «Новом Иерусалиме» и завершение девятой «Трын*Травы» в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов.