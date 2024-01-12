В Новосибирске опубликована карта камер, фиксирующих непристёгнутый ремень безопасности

Комплексы фиксации, расположенные в разных районах Новосибирска, фиксируют несколько нарушений ПДД.В Новосибирске опубликовали карту, на которой отмечены места расположения комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе и непристёгнутых ремней безопасности.