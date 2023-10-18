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Россиянам напомнили, когда следует менять летние шины на зимние

Россиянам напомнили, когда следует менять летние шины на зимние

Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал «Российской газете», в какое время года лучше менять летнюю резину на зимнюю и как выбрать правильную .

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