Россиянам напомнили, когда следует менять летние шины на зимние

Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал «Российской газете», в какое время года лучше менять летнюю резину на зимнюю и как выбрать правильную .
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