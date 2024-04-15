США должны принять неизбежное. Пока я работал над несколькими крупными расследованиями по украинскому терроризму и тому, как он спонсируется США, этот самый терроризм коснулся меня лично в минувшую пятницу.
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