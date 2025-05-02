«Королева Климатика»: почему первый эпизод шестого сезона «Леди Баг и Супер-Кота» это перезагрузка сериала

Французский мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» во многом уникален и самобытен. Вот уже сколько сезонов подряд два супергероя-подростка в упор друг друга не узнают, но продолжают совершать примерно одинаковые подвиги, решая примерно одинаковые проблемы людей, связанных со своей школой.