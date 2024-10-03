Леус предупредил о продолжительных и сильных магнитных бурях

Слабая магнитная буря класса G1 начнется на Земле поздно вечером 3 октября. А уже утром пятницы она станет сильной (класса G3) и продлится Об этом предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.