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Просветов не скучает по Северной Америке: «У меня истинно русская душа, мне близко практически все, что связано с нашей страной: природа, люди, русский язык. Я счастлив в России – это моя родина»

Вратарь « Авангарда » Иван Просветов порассуждал на тему наличия у него » истинно русской души» – Есть ли у вас ностальгия по Северной Америке? – Нет.

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