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Спасатели Москвы патрулируют водоёмы на 25 судах ради безопасности горожан

Спасатели Москвы патрулируют водоёмы на 25 судах ради безопасности горожан

Спасатели Москвы обеспечивают безопасность на водоёмах столицы круглосуточно. Более 70 специалистов и 25 судов на воздушной подушке контролируют акватории и береговые зоны, уделяя особое внимание опасным участкам.

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