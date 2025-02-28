Спасатели Москвы патрулируют водоёмы на 25 судах ради безопасности горожан

Спасатели Москвы обеспечивают безопасность на водоёмах столицы круглосуточно. Более 70 специалистов и 25 судов на воздушной подушке контролируют акватории и береговые зоны, уделяя особое внимание опасным участкам.
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