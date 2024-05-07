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Парламентская газета

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  • Владимир Моргунов
    ВВП- ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ !!! ПОЗДРАВЛЯЮ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ, ГОРЖУСЬ ТАКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ !!! ...Путин провел перв...
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    Это уже давно не песенный конкурс. а сборище уродов..(((Депутат Хамзаев п...
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    НЕ БОЛЬНО ТО ОНИ И НУЖНЫ.Представители Вел...

Президент назвал народосбережение одним из ключевых приоритетов России

Ключевой приоритет для России — народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Об этом 7 мая заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вступления в должность главы государства.

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