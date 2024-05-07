Президент назвал народосбережение одним из ключевых приоритетов России

Ключевой приоритет для России — народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Об этом 7 мая заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вступления в должность главы государства.
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