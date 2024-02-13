Жительница Мариуполя умерла после приема неиспытанных западных препаратов

Жительница Мариуполя погибла после лечения артрита не прошедшими испытаний иностранными препаратами в городской больнице № 7, где на пациентах опробовали новые лекарства для исследований в интересах западных фармкомпаний.
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