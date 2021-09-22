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Факультатив по истории.

Факультатив по истории.

- Вопрос на засыпку. Кто ответит правильно, тот получает зачёт автоматом и допуск к экзамену, - вспомнили? Было такое? Даже на "Камчатке" встрепенулись борющееся со сном.

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Алевтина Трофимова
Как же хорошо пишет автор!! Читается на одном дыхание! СПАСИБО
кузнецов владимир
если кого заинтересовала фотка Ивана Готцелига с кучей девушек в бейсбольной форме могу порекомендовать посмотреть фильм 1992 года "Их собственная лига" с Томом Хэнксом и Мадонной в главных ролях

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