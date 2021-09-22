Факультатив по истории.

- Вопрос на засыпку. Кто ответит правильно, тот получает зачёт автоматом и допуск к экзамену, - вспомнили? Было такое? Даже на "Камчатке" встрепенулись борющееся со сном.
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