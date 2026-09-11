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Почему возникает послеобеденный спад энергии и как с ним справиться

Почему возникает послеобеденный спад энергии и как с ним справиться

В течение рабочего дня у многих людей наблюдается снижение бодрости примерно в 15:00–16:00. Это явление, известное как послеобеденный спад энергии, обусловлено биологическими механизмами, которые регулируют циклы сна и бодрствования.

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