Опустели полки популярного торгового центра в Уссурийске

В продуктовом супермаркете торгового центра "Москва" в Уссурийске опустели продуктовые полки. Покупатели в растерянности, как следствие, возникают различные версии внезапного дефицита.
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