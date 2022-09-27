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Опустели полки популярного торгового центра в Уссурийске

Опустели полки популярного торгового центра в Уссурийске

В продуктовом супермаркете торгового центра "Москва" в Уссурийске опустели продуктовые полки. Покупатели в растерянности, как следствие, возникают различные версии внезапного дефицита.

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