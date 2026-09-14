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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о прогрессе «Реала»: «Я прошу три месяца, другие просят десять лет. У меня нет волшебной формулы, но чем дольше мы работаем вместе, тем больше шансов стать сильнее»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью рассказал, сколько времени нужно его команде для того, чтобы добиться видимого прогресса.

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