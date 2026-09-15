Автоэксперт Свешников: повторная езда после лишения прав грозит конфискацией машины

Адвокат, автоэксперт Юрий Свешников рассказал, что за повторное управление автомобилем после лишения прав или повторное нарушение, связанное с вождением в нетрезвом виде, может последовать уголовное наказание с конфискацией машины, если она принадлежит нарушителю.
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