Автоэксперт Свешников: повторная езда после лишения прав грозит конфискацией машины

Адвокат, автоэксперт Юрий Свешников рассказал, что за повторное управление автомобилем после лишения прав или повторное нарушение, связанное с вождением в нетрезвом виде, может последовать уголовное наказание с конфискацией машины, если она принадлежит нарушителю.