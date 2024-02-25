РЖД не высадят в Литве. «Трансконтейнер» попал. Авдолян утратил «Веру». Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было распоряжение Андрея Белоусова проанализировать мощности каждого порта РФ, включение «Трансконтейнера» в санкционный список США и запрет Литвы на высадку пассажиров поездов до Калининграда на литовских станциях.