РЖД не высадят в Литве. «Трансконтейнер» попал. Авдолян утратил «Веру». Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было распоряжение Андрея Белоусова проанализировать мощности каждого порта РФ, включение «Трансконтейнера» в санкционный список США и запрет Литвы на высадку пассажиров поездов до Калининграда на литовских станциях.
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