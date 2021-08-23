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Онколог рассказала, как отличить рак желудка от гастрита

Онколог рассказала, как отличить рак желудка от гастрита

РИАМО - 23 авг. Новые жалобы у страдающих гастритом людей могут говорить о наличии онкологии. Врач-онколог Ольга Желудкова рекомендует при появлении непривычных симптомов сразу же пройти дополнительные обследования, сообщает «Вечерняя Москва».

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