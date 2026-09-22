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Барнаульцы сообщили о неработающих светофорах на проспекте Строителей

Барнаульцы сообщили о неработающих светофорах на проспекте Строителей

Вернуть светофоры в работу планируют к 20:00 22 сентября Светофоры временно перестали работать на двух оживленных перекрестках проспекта Строителей в Барнауле.

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