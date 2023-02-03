Морские пехотинцы проводят боевые стрельбы в ночных условиях

В Актауском гарнизоне продолжается интенсивная боевая подготовка. Основной темой проведения занятия явились действия личного состава отделение морской пехоты в обороне, и в условиях непосредственного соприкосновения с противником в ночных условиях.
В Актауском гарнизоне продолжается интенсивная боевая подготовка. Основной темой проведения занятия явились действия личного состава отделение морской пехоты в обороне, и в условиях непосредственного соприкосновения с противником в ночных условиях.
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