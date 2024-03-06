Артиллерийский отряд группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» применил самоходку «Акация» для того, чтобы поразить один из танков ВС киевского режима в рамках ведения сражения на Купянском участке линии боевого соприкосновения.
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