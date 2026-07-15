Песков: Кремль получает сигналы США о готовности работать по Украине после Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва по имеющимся каналам получает сигналы о готовности Соединенных Штатов продолжить работу на украинском треке после урегулирования ситуации вокруг Ирана.
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