Microsoft с помощью ИИ нашла и закрыла рекордные 570 уязвимостей в Windows за месяц

Июльский Patch Tuesday стал крупнейшим выпуском исправлений безопасности компании. Почти 60 багов получили статус критическихMicrosoft выпустила июльское обновление безопасности Patch Tuesday для Windows 10 и Windows 11, устранив рекордные 570 документированных уязвимостей за один месяц.
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