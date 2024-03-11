Frontiers: у людей с болезнью Альцгеймера чаще уменьшена окружность икр и талии

Ученые из Столичного медицинского университета в Китае обнаружили, что у страдающих болезнью Альцгеймера в среднем значительно меньшая окружность рук, талии, икр и бедер и более низкий индекс массы тела по сравнению с людьми без этого заболевания.
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