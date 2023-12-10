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Регион 29

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Турчак: более 3,5 миллионов человек будут привлечены к работе штаба Владимира Путина

«Единая Россия» задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии» — в избирательной кампании Владимира Путина, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании инициативной группы.

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