Турчак: более 3,5 миллионов человек будут привлечены к работе штаба Владимира Путина

«Единая Россия» задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии» — в избирательной кампании Владимира Путина, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании инициативной группы.
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