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Чиновник заблуждался на миллиарды // Утверждено обвинение по делу о грандиозной афере со столичной недвижимостью

Чиновник заблуждался на миллиарды // Утверждено обвинение по делу о грандиозной афере со столичной недвижимостью

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, включая 27 исторических особняков в центре Москвы.

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