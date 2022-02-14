Чиновник заблуждался на миллиарды // Утверждено обвинение по делу о грандиозной афере со столичной недвижимостью

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, включая 27 исторических особняков в центре Москвы.
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, включая 27 исторических особняков в центре Москвы.
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