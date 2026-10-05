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Стала известна неожиданная польза популярного фрукта для сердца

Стала известна неожиданная польза популярного фрукта для сердца

Учёные из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что соединение, которое образуется в организме после употребления граната, может улучшать работу сердца при сердечной недостаточности .

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