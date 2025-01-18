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Царьград

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Русские войска уничтожили цеха БПЛА и аэродромы украинской армии

Русские войска уничтожили цеха БПЛА и аэродромы украинской армии

Министерство обороны России заявило об успешной атаке на военные объекты украинской армии. Русские силы поразили цеха по производству беспилотников, инфраструктуру аэродромов и позиции противника в 156 районах.

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