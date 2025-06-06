Верующие мусульмане прибыли к Соборной мечети в Москве в день праздника Курбан-байрам

Верующие мусульмане собрались возле Московской соборной мечети для участия в праздничной молитве по.Верующие мусульмане собрались возле Московской соборной мечети для участия в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама, передает корреспондент ТАСС.
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