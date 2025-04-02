В Волгограде выявляют уклоняющихся от постановки на воинский учет натурализованных граждан

В Волгограде продолжаются проверочные мероприятия о соблюдении законодательства о воинской обязанности среди бывших мигрантов, получивших российское гражданство.
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