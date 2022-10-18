Я строю

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  • Anlrey Boracow
    Кто же про это напишет? Нет конечно. Таких авторов надо в расход за баню выводить, а тушки в выгребную яму скидывать.Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    мне вот интересно, что он про 90е не написал как русских выгоняли с казахстана? когда с у-ка люди бросали все и пешко...Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    согласен с вами. это дебил писал... который не родился как я в казахстане и не прожил там 20лет и имея родню там... к...Как устроена жизн...

Зеленый цвет помогает настроиться на позитив

Зеленый цвет помогает настроиться на позитив

Зеленый цвет помогает создать позитивную атмосферу. Поэтому использование зеленого цвета разных оттенков в декоре кухни - простой способ создать на ней веселую и светлую атмосферу.

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