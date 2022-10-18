Зеленый цвет помогает настроиться на позитив

Зеленый цвет помогает создать позитивную атмосферу. Поэтому использование зеленого цвета разных оттенков в декоре кухни - простой способ создать на ней веселую и светлую атмосферу.
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