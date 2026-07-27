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ТСН24

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Тульским бойцам СВО выдали более 30 комплектов адаптивной одежды

Тульским бойцам СВО выдали более 30 комплектов адаптивной одежды

Ветеранам спецоперации на Украине в Тульской области за полтора года выдали более 30 комплектов адаптивной одежды для реабилитации и занятий спортом, по информации регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

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