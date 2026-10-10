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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4-й номер драфта Калеб Уилсон набрал 21 очко, забросив 5 из 11 трехочковых

Новичок « Чикаго » Калеб Уилсон стал самым результативным игроком предсезонного матча против « Мемфиса », набрав 21 очко (20 во второй половине).

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